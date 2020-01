Das Gehirn rückt in den Mittelpunkt

Zuzenhausen.Der Trainingsalltag eines Fußball-Profis der TSG Hoffenheim ist längst auch digital. Der Bundesligist sieht sich in Sachen Innovation als einer der Vorreiter in Deutschland. Auf dem Sportplatz im Zuzenhausener Trainingszentrum gibt es eine Videowall, auf der zum Beispiel schon während einer Übungseinheit Fehler sofort visuell verdeutlicht werden. Im Footbonauten, einer Art High-Tech-Fußballkäfig, geht es um die Reaktionsschnelligkeit. Ähnliche Fähigkeiten fördern regelmäßige Einheiten am Tablet. „Die Spieler trainieren im Schnitt mindestens zwei Mal pro Woche mit modernen Methoden“, sagt Jan Spielmann, Koordinator Sportpsychologie und Wissenschaft bei der TSG Hoffenheim.

Ihre neueste Errungenschaft präsentierte die TSG im März 2019 mit dem Interactive Data Space. In diesem, an ein Raumschiff erinnernden Raum, fließen sämtliche sportlich und geschäftlich relevanten Daten zusammen – und können dort umgehend analysiert werden. Auch die Trainer und Spieler haben die Möglichkeit, den Raum für interaktive Team-Besprechungen und datenbasierte Strategieplanungen zu nutzen. Wenn Bundesliga-Coach Alfred Schreuder etwa die Sprintdaten seiner Innenverteidiger vergleichen will, bekommt er unverzüglich eine Statistik auf einem Glasdisplay. Gleiches gilt für Fitnesswerte oder die Zweikampfquote.

Mehr Individualisierung

Da der menschliche Körper in Sachen Leistungsfähigkeit im Profisport fast ausgereizt ist, sieht die TSG für die Zukunft vor allem im kognitiven Bereich Steigerungspotenzial. „Das Gehirn ist nach dem normalen Training noch lange nicht ermüdet“, erklärt Spielmann und ergänzt: „Es wird ein noch individualisierteres Training geben, mit mehr Spezialisten im Betreuerteam.“ jb

