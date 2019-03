Das Gesicht von Ferraris Frischzellenkur

Sakhir.Zwischen den funkelnden Palmen im Fahrerlager von Bahrain muss man die Spuren von Charles Leclerc (Bild) erst noch finden. Potenzial zu nachhaltigem Erfolg bescheinigt aber Sebastian Vettel seinem neuen Ferrari-Teamkollegen. Trotz des enttäuschenden Formel-1-Saisonstarts der Scuderia hat Leclerc als Nachfolger von Vettels Wohlfühlpartner Kimi Räikkönen keinen Zweifel am Ferrari-Fortschritt im zweiten Grand Prix des Jahres am Sonntag (17.10 Uhr/RTL und Sky) in Sakhir. „Ich denke nicht, dass wir irgendwelche grundlegenden Probleme mit dem Wagen haben, ich bin da ziemlich zuversichtlich“, sagte Leclerc im Fahrerlager, das von mit Lichterketten behangenen Palmen gesäumt ist. „Es geht einfach nur um die Feinabstimmung.“

Leclerc gehört zur Frischzellenkur der Scuderia. Die ist auch nötig. 2007 wurde Räikkönen vorerst letzter Fahrer-Weltmeister in Rot, 2008 holten die Italiener letztmals die Konstrukteurs-WM. Also löste der Schweizer Mattia Binotto, als Motoren-Ingenieur schon an Michael Schumachers Titelserie beteiligt, den Italiener Maurizio Arrivabene ab. Und Ferrari-Zögling Leclerc verdrängte Vettels Kumpel Räikkönen zu Alfa Romeo.

„Es ist noch ziemlich frisch, deshalb ist es noch nicht so sehr eine Beziehung“, sagte Vettel über sein Verhältnis zu dem 21-jährigen Monegassen Leclerc. „Er ist ein sehr junger und talentierter Junge. Ich bin mir sicher, dass er seine Spuren in diesem Jahr und in den nächsten Jahren hinterlassen wird.“ Eindruck hat Leclerc nicht zuletzt im vergangenen Jahr im unterlegenen Alfa-Romeo-Sauber gemacht. Das brachte ihm die Beförderung ein. In Australien, wo er erstmals für Ferrari an den Start ging, fanden die Italiener zwar nicht die optimale Abstimmung für den Wagen. Leclerc war in der Schlussphase jedoch so schnell, dass ihn der Kommandostand einbremste, um Vettel nicht noch vom vierten Platz zu verdrängen.

Selbstkritisch und ehrgeizig

„Ich habe ziemlich viele Fehler in der Qualifikation und während des Rennens gemacht. Ich werde versuchen, dass sich das nicht wiederholt“, beteuerte Leclerc, der nicht nur überaus reif erscheint, sondern auch selbstkritisch und ehrgeizig ist.

Der Nummer-eins-Status von Vettel beeindruckte ihn schon vor dem Saisonstart nicht sonderlich. „Wenn Mattia das Problem haben sollte, zwei schnelle Fahrer bändigen zu müssen, dann ist das ein gutes Zeichen für mich“, sagt der Nachwuchsmann, der 2016 bereits GP3-Meister und 2017 Meister in der Formel 2 war. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019