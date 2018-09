Das hat vor ihr noch keine geschafft

Für eine Sensation sorgte Ronja Weidmann aus Vorbachzimmern bei den Deutschen Meisterschaften in München Hochbrück, als sie am vergangenen Samstagmorgen ihre 66 Mitbewerberinnen aus der gesamten Bundesrepublik hinter sich ließ. Mit der Einstellung ihrer persönlichen Bestmarke von 593 Ringen gelang es der für die Schießabteilung Niederstetten startenden Sportschützin, in der Disziplin „KK-

...