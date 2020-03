„Das ist alles nur Heuchelei“

In diesen Tagen denkt Holger Fach oft an das Glück, das er selbst gehabt hat. Die ganze Welt fürchtet sich vor einer Lungenerkrankung. Fach hat vor wenigen Jahren den Krebs überlebt. „Ich habe nie geraucht, immer gesund gelebt und dann das“, sagt er dieser Redaktion. „Vor zehn Tagen war ich zur Routinekontrolle – alles in Ordnung.“

In diesem Augenblick entspannen sich die Gesichtszüge.

...