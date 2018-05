Das muss man wissen zum Großen Preis von Monaco

Anzeige

Monte Carlo (dpa) - Sebastian Vettel steht unter Zugzwang. Beim Formel-1-Rennen in Monaco am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) will der deutsche Ferrari-Star im WM-Duell mit Lewis Hamilton wieder Boden gut machen. Der Kurs im Fürstentum ist ein einziges Wagnis.

Was macht den Stadtkurs so besonders?

19 Kurven verteilt auf gerade einmal 3,337 Kilometer Streckenlänge erfordern ein Höchstmaß an fahrerischem Können. Der Circuit de Monaco mit seinen naheliegenden Mauern gibt keinen Spielraum für Fehler her. Wer zu spät bremst, landet schnell in der Streckenbegrenzung. Sebastian Vettel & Co. müssen auf diesem Kurs mit seinen langsamen Kurven und kurzen Geraden schnell den Rhythmus finden. Das Überholen ist extrem schwierig. Wer in der Startaufstellung vorne steht, hat für das sechste Saisonrennen einen Riesenvorteil.