Zum fünften Mal veranstaltet der RSV Külsheim ein Mountainbike-Rennen in der „blauen Stunde“. Vom Licht ins Dunkel heißt es beim Külsheimer Nightride am Samstag, 13. April, um 19 Uhr in der Brunnenstadt. Start und Ziel ist die Mensa der Pater-Alois-Grimm Schule in Külsheim. Die Strecke beträgt etwa 6,5 Kilometer und etwa 220 Höhenmeter. E-Bikes sind willkommen. rsv/Bild: RSV Külsheim

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.04.2019