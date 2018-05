Das Podest nur knapp verpasst

Anzeige

Bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in Wiesbaden lieferten sich in der Altersklasse Ü30 mehr als 400 Sportlerinnen und Sportler spannende Kämpfe. Seit 2005 richtet der Deutsche Judo-Bund diese nationalen Titelkämpfe aus für ehemalige aktive Athleten. So finden sich auch ehemalige Deutsche Meister, Europameister und sogar Weltmeister unter den Kämpferinnen und Kämpfer.

Bei den Judokas über 30 Jahre wird neben den Gewichtsklassen jeweils mit fünf Jahrgängen gestaffelt eine Wettkampfklasse gebildet.

Von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim waren dabei Torsten Zettelmeier in der Altersklasse M2 (35 bis 39 Jahre) und Martin Sprecakovic in der Altersklasse M3 (40 bis 44 Jahre). Beide hatten sich in den vergangenen drei Monaten sehr intensiv auf diese Meisterschaft vorbereitet mit mindestens drei Trainingseinheiten pro Woche und vielen Randoris (Übungskämpfe).