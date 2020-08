Das rot-weiße Wunder von 1992

Göteborg/Kopenhagen. Richard Møller Nielsen renovierte gerade seine Küche, als ihn die unerwartete Nachricht erreichte. Die UEFA schloss Jugoslawien aufgrund des Kriegs auf dem Balkan von der Fußball-EM 1992 aus - und bestimmte die in der Qualifikation zweitplatzierten Dänen als Nachrücker. Nationaltrainer Møller Nielsen beendete umgehend seine Heimwerker-Tätigkeiten und machte sich daran, innerhalb weniger Tage eine turniertaugliche Mannschaft zusammenzustellen. Das dänische Improvisationstalent sollte in einer der größten Sensationen der jüngeren Fußball-Geschichte enden.

„Die Stimmung war so, dass wir rüber nach Schweden fahren, drei Spiele machen und dabei unser Bestes versuchen sollten“, erinnert sich Mittelfeldspieler John Jensen mit dem Künstlernamen „Faxe“. „Ganz ehrlich: Dass wir eine Chance hätten, weiterzukommen oder gar das ganze Turnier zu gewinnen - daran glaubte zunächst niemand.“ Auch der Trainer nicht. Kurz vor dem Anpfiff des ersten EM-Spiels gegen England erklärte Møller Nielsen in der Kabine: „Jungs, geht raus und blamiert euch nicht. Macht euch stolz. Das reicht mir vollkommen.“

Vor allem die im Ausland spielenden Dänen wie Jensen (Trabzonspor), Bayern-Stürmer Brian Laudrup oder Torhüter Peter Schmeichel (Manchester United) hatten sich in Gedanken längst auf ihren Sommerurlaub eingestellt - aber genau diese Lockerheit und Unverkrampftheit sollte sich als großer Vorteil erweisen.

Auch das 0:0 gegen England und die 0:1-Niederlage gegen Schweden im zweiten Gruppenspiel warf die Dänen nicht aus der Bahn - mit einem 2:1-Sieg gegen Frankreich gelang auf den letzten Drücker der Einzug ins Halbfinale. „We are red, we are white. We are danish dynamite“, sangen die Fans.

Vor dem Duell mit den hochfavorisierten Niederlanden ereignete sich dann die Episode, die die Legende von den Nordmännern, die als Urlauber- und Partytruppe den Titel holten, begründete. „Wir fuhren mit dem Bus an einer McDonald’s-Filiale vorbei. Da haben wir ein bisschen gewitzelt: ,Trainer, wir würden so gern ein paar Burger essen.’ Der Coach hat nichts gesagt, aber nach dem Training hielt der Bus tatsächlich vor der Filiale. Alles war extra für uns abgesperrt. Es war eine Überraschung des Trainers für die Mannschaft. Er hat uns dadurch eine Facette von sich gezeigt, die wir noch nicht kannten. Nach diesem Essen wollte jeder noch mehr für ihn tun“, erinnerte sich Schmeichel im Magazin „11 Freunde“. An der Hotel-Bar soll später auch Hochprozentiges gereicht worden sein.

Nach dem Halbfinal-Coup gegen die Niederlande (7:6 im Elfmeterschießen) wartete im Endspiel der amtierende Weltmeister Deutschland. Das Team, das Franz Beckenbauer nach dem WM-Triumph 1990 für „auf Jahre unschlagbar“ erklärt hatte. Doch im Ullevi-Stadion von Göteborg erlebte am Abend des 26. Juni 1992 das überheblich wirkende Star-Ensemble von Bundestrainer Berti Vogts um Jürgen Kohler, Thomas Häßler und Jürgen Klinsmann sein rot-weißes Wunder.

Bier, Mini-Golf, Burger

John Jensen und Kim Vilfort trafen für Dänemark. 2:0, Ende, Aus, Europameister. Stürmer Flemming Povlsen antwortete Jahre später mit einem Augenzwinkern mit einem ikonischen Zitat auf die Frage, wie dieser sensationelle Triumph möglich gewesen sei: „Wir haben viel Bier getrunken und gelacht, wir haben Minigolf gespielt und sind zu McDonald’s essen gegangen.“

Davon lebt der Sport, das macht ihn so begeisternd: Von den großen Überraschungen, den Sensationen. Wenn der Außenseiter den Topfavoriten bezwingt. Wenn einer Meister wird, den niemand auf der Rechnung hatte. Wenn einer etwas total Verrücktes anstellt - und damit Erfolg hat. Davon handelt unsere Serie „Sport-Sensationen“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020