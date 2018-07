„Das war wahnsinnig hart“

Anzeige

Roth.Beim Öffnen des Siegerschampus brauchte ein erschöpfter aber überglücklicher Sebastian Kienle Hilfe – auf der Strecke des Kult-Triathlons von Roth hatte den ehemaligen Ironman-Weltmeister nichts und niemand stoppen können. Der Ausnahmesportler setzte sich gestern vor Lokalmatador Andreas Dreitz und Jesse Thomas aus den USA durch und triumphiert erstmals bei dem Klassiker in Franken. „Das war so wahnsinnig geil und wahnsinnig hart“, sagte der 33 Jahre alte Baden-Württemberger nach dem Zieleinlauf. Der Erfolg in Roth vor wieder mehr als 200 000 begeisterten Zuschauern hatte dem Champion des Ironman Hawaii von 2014 in seiner Laufbahn noch gefehlt.

Bei den Frauen sorgte Daniela Sämmler aus Darmstadt für einen Überraschungserfolg und einen neuen deutschen Langstrecken-Rekord. Sie setzte sich in einem spannenden Finale mit nur neun Sekunden Vorsprung auf die favorisierte Britin Lucy Charles durch.

„Das war heute nicht nur das Abarbeiten einer Checkliste, auch wenn ich mit dem Sieg in Roth meine Trophäensammlung komplettiert habe“, sagte Kienle, nachdem er zu den Klängen des Journey-Klassikers „Don’t stop believin’“ ins Ziel gelaufen war. Auch die obligatorische Bierdusche genoss er bei Sonnenschein unter dem Jubel der Fans.