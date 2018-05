Das «Wettkampf-Tier»: Buffons Abschied in Scheibchen

Anzeige

Buffons Liste der nationalen und internationalen Rekorde ist schließlich lang. Als einer der besten Torhüter der Welt gewann er 2006 mit Italien die Weltmeisterschaft. Er bestritt mehr als 175 Länderspiele, was europäischer Rekord ist. Er hat mehr als 1000 Pflichtspiele auf dem Buckel. In der Serie A gewann er neun Mal den Meistertitel. Mit Juventus diese Saison sogar das siebte Mal in Folge, was bisher keinem anderen Club aus den vier großen europäischen Ligen in Italien, Spanien, England und Deutschland gelungen ist.

Doch selbst jedem Scheitern liegt mit dem «Heiligen Gigi» immer ein Zauber inne. Seine Fans lieben seine Aufrichtigkeit, seine Natürlichkeit und seine Emotionalität. So flossen die Tränen ungehindert, als Buffon im vergangenen Winter seinen Abschied von der Nationalmannschaft bekannt gab. Zuvor hatte die «Nazionale» gegen Schweden in der WM-Qualifikation verloren. In Russland ist daher Italien nicht dabei - für Buffon wäre es die sechste WM-Teilnahme gewesen, sowas hat noch niemand geschafft.

Zwar lief er bei Freundschaftsspielen noch auf, aber damit soll nun endgültig Schluss sein. Im Test gegen Holland im Juni will er nicht dabei sein. Jetzt seien die Jüngeren dran, so Buffon.

Und richtig zornig konnte man ihn erleben, als Juventus im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid rausflog und Buffon die Rote Karte sah. Sein anschließender Wutausbruch gegen den Schiedsrichter mit dem «Mülleimer anstelle eines Herzens» ging um die Welt. So fehlt Buffon nur der eine Titel: Die Champions League. Und es sieht nicht so aus, als würde er den nun noch erobern.