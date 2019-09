Das Ziel: Erneut ungeschlagen ins Viertelfinale

Zum letzten Punktspiel in der Saison 2019 empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag, 7. September, um 17 Uhr beim „Würth Modyf Gameday“ im „Optima-Sportpark“ die Allgäu Comets. Der Haller Viertelfinalgegner wird parallel in Dresden und in Hildesheim ermittelt.

Zum letzten Punktspiel in der Saison 2019 besuchen also die Allgäu Comets morgen den Sportpark in Schwäbisch Hall. Das Team aus Kempten findet sich dieses Jahr im Niemandsland der GFL-Süd-Tabelle wieder: Mit der Abstiegsrelegation haben sie nichts zu tun und das Erreichen eines Playoff-Platzes käme einer Sensation gleich. Dazu müssten die Stuttgart Scorpions in Ingolstadt (Kickoff 18.30 Uhr) verlieren und die Comets müssten den Platz beim „in Hall“ als Sieger verlassen.

Nach dem souveränen 71:26-Erfolg der Unicorns am vergangenen Sonntag in Kempten scheint insbesondere die zweite Playoff-Bedingung der Comets in weite Ferne gerückt zu sein. Zu dominant waren die Schützlinge von Halls Head Coach Jordan Neuman in Kempten aufgetreten, als dass man den Allgäuern im Rückspiel einen Sieg gegen die schon seit Anfang August als erneute Südmeister feststehenden TSG-Footballer zutrauen würde. Doch Neuman warnte schon direkt nach dem Erfolg in Kempten: „Die Comets werden im Rückspiel besser sein.“

Die mit vielen Ausfällen geplagten Comets traten am vergangenen Samstag über lange Strecken mit dem erst 19-jährigen Kevin Scheffler aus ihrer zweiten Mannschaft als Quarterback an. „Das war eine wirklich sehr schwere Aufgabe für ihn“, sagt Jordan Neuman und ergänzt: „Ich denke, dass wir am Samstag eher Daniel Wynne als Spielmacher sehen werden.“ Wynne ist eigentlich Rückraumverteidiger, zeigte am Sonntag aber insbesondere in der zweiten Hälfte eine gute Leistung auf der Kemptener Spielmacherposition. „Außerdem gehe ich davon aus, dass Linebacker Niall Padden wieder spielen wird“, so Neuman. „Das wäre eine große Hilfe für die Comets-Defense.“

Für die Unicorns geht es, abgesehen von der Fortsetzung der nun in der dritten Saison in Folge andauernden Siegesserie, darum, sich im letzten Punktspiel auf das am 21. September anstehende Viertelfinale vorzubereiten. Hierbei gilt es, wie bereits am vergangenen Sonntag, möglichst vielen Spielern der zweiten und dritten Garde Spielzeit zu geben.

„Es macht keinen Unterschied“

Spätestens während der zweiten Halbzeit wird dann auch feststehen, wer der Viertelfinalgegner der Unicorns sein wird, denn die dafür entscheidenden Spiele in der GFL-Nord beginnen bereits um 15 (Dresden gegen Berlin) und 16 Uhr (Hildesheim gegen Potsdam). Cheftrainer Jordan Neuman sieht das allerdings äußerst gelassen: „Es macht für uns keinen Unterschied, wer zum Viertelfinale kommt. Aber es ist schon ein Vorteil, am Samstag zu wissen, auf wen wir uns vorbereiten müssen.“

Einige verletzte Spieler werden die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag noch schonen, um mit Blick auf die Playoffs nichts zu riskieren. Nach längerer Pause wieder einsteigen wird hingegen Defense Back Christian Köppe und eventuell auch Runningback Jerome Manyema. Außerdem stehen Linebacker Simon Brenner und Defense End Simon Butsch wieder im Aufgebot der Unicorns.

„Wir freuen uns darauf die Punktspielrunde vor unseren heimischen Fans abschließen zu dürfen“, sagt der Haller Cheftrainer, der für das Spiel am Samstag den Kids-Day ausgerufen hat: Die Unicorns-Spieler sind aufgefordert, zusammen mit ihren Kindern ins Stadion einzulaufen. In der Halbzeitpause werden außerdem die anderen Unicorns-Teams für ihre Erfolge in der Saison 2019 geehrt.

