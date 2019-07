Das Ziel heißt Weltklasse

Traum vom Profi: Die U-21-Europameister von 2009 mit Manuel Neuer (l.). © dpa

Frankfurt.Der Traum vom Profifußballer erfüllt sich selbst für Toptalente nur selten. Nur 70 Fußballtalente aus den Leistungszentren schaffen jährlich den Sprung in die 1. oder 2. Bundesliga. Diese Zahl gab die Deutsche Fußball Liga am Dienstag in Frankfurt bekannt. „Die Prozentzahl ist einstellig und wirklich sehr klein“, räumte Daniel Feld, Leiter Nachwuchs und Leistungszentren bei der DFL, ein.

Mit neuen Methoden will die DFL die Förderung in den Zentren vorantreiben, die für die Proficlubs Voraussetzung der Lizenzierung sind. Nach DFL-Angaben werden durchschnittlich 5588 Spieler in den Zentren ausgebildet und spielen in 279 Mannschaften.

Insgesamt gibt es zusammen mit den Leistungszentren des Deutschen Fußball-Bundes 57 davon, 36 gehören zu Vereinen der 1. oder 2. Liga. „Verbände und Clubs nehmen eine noch aktivere Rolle ein als bisher“, sagte Andreas Nagel, DFL-Direktor Sport & Nachwuchs. „Schließlich ist es unser gemeinsames Ziel, dass der deutsche Fußball zur Weltklasse gehört.“ Die Zertifizierung hatte bisher eher überprüfenden Charakter, dabei mussten über 700 Kriterien abgehakt werden. Bei den Vereinen hat es Kritik daran gegeben. Seit 2001 haben die Clubs 1,57 Milliarden Euro in die Nachwuchsleistungszentren investiert. Das Alter der Bundesliga-Spieler sei von 27 auf 25 Jahre gesunken. dpa

