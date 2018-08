Davis-Cup-Revolution stößt auf Widerstand

Anzeige

Drei Milliarden Dollar Werbegeld

„Wir sichern damit die Zukunft des Davis Cups“, sagte Haggerty. „Die Spieler reden schon jetzt über einen Erfolg im Davis Cup so wie über einen Grand-Slam-Titel. Das wird nach der Reform noch viel mehr so sein.“

In der von Fußballstar Gerard Piqué geführten Investmentfirma Kosmos hat Haggerty einen potenten Sponsor gefunden, der drei Milliarden Dollar für 25 Jahre verspricht, wenn die Vertreter am Donnerstag auf der Generalversammlung des Weltverbandes in Orlando/Florida für das ehrgeizige Projekt stimmen. „Geld, das den nationalen Verbänden zugutekommt, um in die Entwicklung des Tennissports auf der ganzen Welt zu investieren“, sagt Haggerty in bester Werbesprache. Der Amerikaner benötigt am Donnerstag eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Reform. 147 Nationen dürfen abstimmen, je nach Größe des Verbandes ist die Anzahl der Stimmen verteilt. Deutschland als immer noch größter Verband der Welt besitzt wie die Veranstalter-Nationen der vier Grand-Slam-Turniere zwölf Stimmen – und wird diese gegen die Pläne einsetzen. „Wir werden definitiv dagegen stimmen“, sagte DTB-Boss Ulrich Klaus. „Weil wir finden, dass so der Geist des Davis Cups komplett verlorengeht.“

Vor allem die Tatsache, dass es nur noch in der Vorrunde Heim- und Auswärtsspiele gibt, stößt in Deutschland auf Ablehnung. „Wir wollen auch weiterhin die Möglichkeit haben, den Tennisfans in Deutschland unsere besten Spieler zu präsentieren“, sagte Klaus. Darüber hinaus ist für den DTB-Präsidenten beim Deal mit Kosmos noch vieles unklar. „Uns liegen nach wie vor nicht alle Informationen vor.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018