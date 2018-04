DEB-Team bezwingt Frankreich nach Verlängerung

Anzeige

Berlin (dpa) - Mit Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl hat der Olympia-Zweite Deutschland 14 Tage vor WM-Beginn einen zweiten Sieg innerhalb von 48 Stunden gefeiert.

Das Team von Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hatte in Berlin mit Testspiel-Gegner Frankreich aber erhebliche Schwierigkeiten und kam nur zu einem 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer machte Yasin Ehliz nach 3:03 Minuten der Overtime.

In der regulären Spielzeit war das erste Tor für den schwer in die Gänge kommende DEB-Auswahl gegen couragierte Franzosen erst in der 42. Minute durch Superstar Draisaitl gefallen. Am Donnerstag war Frankreich in Wolfsburg noch mit 7:1 abgefertigt worden. «Ich hatte 14 Tage Pause und bin noch ein bisschen müde. Ich hoffe, dass es von Spiel zu Spiel besser wird», sagte Torschütze Draisaitl.