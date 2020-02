DEB-Team hält dagegen

Olten.Das Olympia-Perspektivteam der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Duell mit der Schweiz verloren. Einen Tag nach der 2:4-Niederlage in Herisau unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm am Freitagabend in Olten bei den Eidgenossen trotz einer couragierten Vorstellung nach Penaltyschießen mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Kapitän Andreas Eder von den Nürnberg Ice Tigers brachte das DEB-Team nach 16 Minuten mit einem Tor in Überzahl mit 1:0 in Führung. Zweieinhalb Minuten später glich der Schweizer Damien Rat aus. Bis zum Ende der regulären Spielzeit vergaben beide Mannschaften noch zahlreiche Gelegenheiten. Auch in der von der Schweiz dominierten Verlängerung gelang kein Treffer. Im Penaltyschießen konnten nur Eder und Tim Wohlgemuth (ERC Ingolstadt) ihre Versuche verwandeln. Auf der anderen Seite bezwangen drei Schweizer Torhüter Daniel Fießinger vom EHC Red Bull München.

Über jeweils zwei Länderspiele pro Jahr will Söderholm mit dem Olympia-Perspektivteam junge deutsche Spieler an die A-Auswahl heranführen, um sich einen breiten Stamm für die Winterspieler 2022 in Peking aufzubauen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.02.2020