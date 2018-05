DEB-Team mit «Endspiel» ums WM-Viertelfinale gegen Lettland

Anzeige

Herning (dpa) - Ausflug statt Eishalle, Viertelfinalchance statt Abstiegsangst: Am freien Tag an der dänischen Ostküste beschworen Eishockey-Star Leon Draisaitl und die verbliebenden Olympia-Silbergewinner die Rest-Hoffnung auf das eigentliche WM-Ziel.

Nach dem abgewendeten Debakel schnauften die Nationalspieler am Donnerstag mal durch und sammelten bei einer Stadtbesichtigung in der rund eine Stunde entfernten Kulturmetropole Aarhus Kräfte für die wohl letzte Chance auf die K.o.-Runde. Am Samstag ist ein Sieg gegen Lettland (12.15 Uhr) notwendig, um doch noch wie in den vergangenen beiden Jahren das WM-Viertelfinale erreichen zu können. «Es ist ein Endspiel für uns ums Viertelfinale», sagte DEB-Präsident Franz Reindl. «Wir sind im Rennen, es geht immer noch.»

Mit dem Coup von Gastgeber Dänemark in Herning gegen den zweimaligen Champion Finnland (3:2) sanken die Chancen auf einen Platz unter den Top Acht zwar noch einmal. Noch ist die K.o.-Runde aber auch mit bislang nur fünf Punkten aus vier Spielen möglich. «Die können die Großen genauso ärgern wie wir es auch an einem Tag können, wenn wir an die Leistungsgrenze gehen», sagte Stürmer Patrick Hager. Er ist sich aber der komplizierten Aufgabe bewusst: «Für uns sind alle Spiele, die jetzt kommen, Do-or-Die-Spiele.» Auch Bundestrainer Marco Sturm, der dem Ausflug fernblieb und sich der Videoanalyse widmete, meinte, dass sich durch die Überraschung der Dänen «wenig verändert» habe: «Wir gehen unseren Weg weiter. Wir sind bereit.»