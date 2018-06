Defensive trägt „Hall“ zum Sieg

Anzeige

Die TSG-Verteidiger waren auch für die ersten Haller Punkte verantwortlich: Cody Pastorino nutzte schon in der dritten Spielminute eine zu hohe Ballabgabe beim Versuch eines Frankfurter Befreiungskicks aus und trieb den Ball in die Frankfurter Endzone. Dort war Raheem Wilson zur Stelle und sicherte den Ball zum 7:0.

Weniger Licht war im Haller Angriff zu sehen. Tyler Rutenbeck musste das Spiel wegen einer Achillessehnenreizung vom Spielfeldrand aus verfolgen. Das alleine war ab nicht der Grund dafür, dass die Unicorns-Offense das gesamte Spiel über keinen Rhythmus fand. Auch sie hatte es mit einem extrem starken Gegner zu tun, der sich hervorragend auf die Unicorns eingestellt präsentierte. Achtmal musste man meist nach nur drei erfolglosen Versuchen den Ball per Befreiungskick dem Gegner überlassen. Zweimal wurden Pässe von Halls Quarterback Marco Ehrenfried abgefangen.

Den Höhepunkt des Tages produzierte aber dennoch der Haller Angriff. Mitte des zweiten Quarters fing Raheem Wilson einen Frankfurter Pass in der Endzone ab und brachte seinen Angriff damit an der eigenen 20-Yard-Linie in Ballbesitz. Zwei Versuche später zirkelte Marco Ehrenfried einen Pass über 50 Yards in die Hände von Nathaniel Robitaille, der seinem Bewacher entwich und am Ende mit einem 82-Yards-Lauf das 14:0 erzielte.

Kurz vor der Halbzeit war es erneut ein verunglückter Snap beim Befreiungskick-Versuch, der Frankfurt in Verlegenheit brachte. Der Punter brachte den Ball nur schwer unter Kontrolle und wurde an der eigenen Vier-Yard-Linie zu Boden gebracht. Hall hatte noch 34 Sekunden Zeit für einen Touchdown, scheiterte in zwei Versuchen aber an der Universe-Defense. In den letzten Sekunden entschied man sich für einen Fieldgoalversuch, den Tim Stadelmayr aus 28 Yards Entfernung mit dem Halbzeitpfiff zum 17:0 verwandelte.

Keine Punkte im dritten Viertel

In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild nur wenig, auch wenn Frankfurts Offense nun besser in das Spiel fand, das sich bis zum Ende fast nur noch in der Haller Feldhälfte abspielen sollte. Wichtig war im dritten Viertel, dass die Unicorns selbst einen neuen ersten Versuch der Hessen an der Haller Vier-Yard-Linie, den diese sich durch eine Pass-Interception von Tristan Bart sicherten, ohne Punkte für Universe abwehrten. So wechselte man ohne weitere Punkte zum letzten Mal die Seiten, und Frankfurt drückte im vierten Viertel immer stärker. Wieder war es ein diesmal durch Nils Weiße abgefangener Pass, mit dem sich Frankfurt an der Haller Ein-Yard-Linie in Position brachte. Andreas Betza nutzte diese Chance nun mit einem Lauf zum 17:7. In den verbleibenden vier Minuten gelang es den Unicorns gut, die Spieluhr und den Gegner zu kontrollieren. Der letzte Frankfurter Pass in die Haller Endzone, der maximal noch Ergebniskosmetik zur Folge haben konnte, wurde sogar noch von Quade Chappuis abgefangen.

Halls Headcoach Jordan Neuman und Frankfurts Cheftrainer Brian Caler waren sich nach dem Spiel einig: Man hatte zwei überragend spielende Defenses gesehen, die dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben. „Mit einem Big Play muss man gegen einen solchen Gegner immer rechnen“, sagte Caler nach dem Spiel. „Das Spiel haben uns die zwei Snap-Fehler beim Punt gekostet, die die Unicorns ausnutzten konnten“, resümierte Caler.

Zur Leistung der Haller Offense meinte Jordan Neuman: „Ganz an der Spitze gibt es eben ein anderes Defense-Niveau, gegen das man bestehen können muss. Das haben wir heute hier erlebt und wenn wir da weiter mitspielen wollen, dann müssen wir uns in der Offense auf jeden Fall verbessern.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.06.2018