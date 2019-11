Dekoriert mit Gold, Silber und Bronze

Beim 23. bundesoffenen Katana-Turnier für die Altersklassen U13, U15, U18, Frauen und Männer in Bürstadt in Hessen zeigten sich die teilnehmenden Kämpferinnen und Kämpfer von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim wieder einmal von ihrer besten Seite. Immerhin holte man einmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze und einen fünften Platz. An zwei Tagen und auf vier Matten ging es wieder um das „Schwert der Samurai“ zu erkämpfen, der als Wanderpokal ausgeschrieben ist.

Am Samstag war zunächst die Altersklasse U15 an der Reihe. Hier war lediglich Kira Kremer in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm seitens des TSV angetreten. Sie nahm den Schwung mit von den Baden-Württembergischen und erreichte mit vier Siegen das Finale. In diesem Durchgang unterlag sie gegen Helen Werling vom TV Nierstein und holte damit die erste Silbermedaille.

Im Anschluss in der Altersklasse U18, holte man sogar eine Goldmedaille durch Franziska Höcherl in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Sie besiegte im Finale Celina Seifert vom TV Langen.

Am Sonntag folgte dann die Altersklasse U13, sowie in Anschluss daran die Erwachsenen. Die jüngste und einzige TSV-Teilnehmerin, Chantal Lieb in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm, kam auch bei ihrem zweiten Turnier in diesem Jahr wieder bis ins Finale. Mit einer mittleren Wertung musste sie sich gegen Yaren Senel von der SG Egelsbach geschlagen geben und holte damit die zweite Silbermedaille für den TSV.

Seitens des TSV waren drei Männer angereist. In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm setzte Torsten Zettelmeier gleich ein Zeichen mit dem Gewinn der dritten Silbermedaille an diesem Wochenende. Lediglich den Endkampf gegen Heinz Henning vom TV Dillburg musste er abgeben.

Eine Bronzemedaille holte sich Andreas Kraft in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Er verlor zwar seinen Kampf im Halbfinale, aber im entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille ging er wieder als Sieger von der Matte.

Den gleichen Kampfverlauf hatte auch Christoph Kastl in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm. Er unterlag allerdings um die Bronzemedaille und musste sich mit den fünften Platz zufrieden geben.

Mit Recht kann man behaupten, dass dies wieder ein toller Erfolg war, auch wenn man den Wanderpokal nicht mitnehmen konnte.

Dafür war die TSV-Teilnehmergruppe zu klein um die nötigen Punkte zu sammeln. jotef

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.11.2019