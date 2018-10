Delling kündigt ARD-Abschied an

Hamburg.Prominent ist, wer parodiert wird – nach dieser Definition hat es Gerhard Delling (Bild) zu einem Bekanntheitsgrad gebracht, der weit über das übliche Maß selbst eines öffentlich-rechtlichen TV-Sportmoderators hinausgeht. Legendär waren seine Wortgeplänkel mit Günter Netzer.

Der wortgewandte Delling und der einstige geniale Spielmacher Netzer bildeten von 1998 bis 2010 bei den Fußball-Übertragungen der ARD ein Moderatoren-Duo, das in seiner Art einmalig war. 2000 erhielten sie den Adolf-Grimme-Preis, acht Jahre später den Medienpreis für Sprachkultur. Nach der WM 2010 machte Netzer Schluss. Ihre kleinen Wortgefechte, gegenseitigen Sticheleien, ihr betontes Siezen waren da längst schon Kult geworden – und mit ihnen auch Delling.

Jetzt hat er seinen Abschied von der ARD nach dieser Bundesliga-Saison im Mai angekündigt. „Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen“, sagte der 59-Jährige. dpa

