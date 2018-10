Dem Frust folgt der Stolz

In der Westfalenhalle war für Max Hopp erst im Halbfinale Schluss. © dpa

Dortmund.Seinen bitterlich vergossenen Tränen räumte Max Hopp nur ganz kurz Platz ein. Den emotionalen Tiefpunkt an einem rasanten EM-Wochenende verarbeitete der 22-Jährige in wenigen Minuten im Übungsraum – dann stellte er sich und versuchte gleich wieder, das Positive zu sehen. „Ich nehme sehr, sehr viel mit aus Dortmund. Momentan überwiegt die Enttäuschung, dass ich die Darts nicht reingemacht habe. Morgen werde ich schon anders über das Turnier denken“, sagte Hopp nach dem krimiartigen 10:11 im Halbfinale von Dortmund gegen James Wade.

Hopp hatte bis dato fast alles richtig gemacht. Der Hesse sorgte für ein Novum nach dem anderen, zog nacheinander als erster deutscher Spieler in ein EM-Viertel- und ein EM-Halbfinale ein. Die insgesamt 25 000 Zuschauer an diesem Wochenende zeigten sich in der Westfalenhalle begeistert und trieben Hopp zeitweise nach vorne wie einen Volkshelden. „Die Atmosphäre war großartig, das Publikum war klasse. Sie spielen eine große Rolle, dass ich so weit gekommen bin“, befand Hopp.

Im Halbfinale fehlen Millimeter

Doch der eine Pfeil, der für den Finaleinzug noch in die Doppel-20 gemusst hätte, wollte einfach nicht mehr rein. „Ich kann mir das nur selbst in die Schuhe schieben. Du hättest es machen müssen, du hast es nicht getan“, haderte Hopp mit sich. Es war eine bizarre Situation in den Katakomben der weitläufigen Mehrzweckarena. Einerseits hatte Hopp alle Ziele für das Wochenende der Heim-EM klar übertroffen, andererseits spürte er, dass da noch mehr möglich gewesen wäre. So durfte später Wade und nicht Hopp die Trophäe davontragen. Millimeter fehlten, Millimeter machten den Unterschied.

„Das Publikum war sehr hart zu mir, als ich gegen Max gespielt habe“, analysierte Wade, die Pfiffe sind ihm nicht verborgen geblieben. Für Hopp war das Wochenende trotz aller Enttäuschung der Höhepunkt seiner noch jungen Darts-Karriere. Vor großem Publikum und in einem starken Teilnehmerfeld unterstrich er, dass er mithalten kann mit der Elite. dpa

