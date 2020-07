Dem Schock folgt die Kampfansage

Heidelberg.Es ist eine dieser Eigenschaften, die Spitzensportler ausmacht, nicht nur die Hürdenläufer: Sie nehmen die Hindernisse wie sie kommen. Ein solch gewaltiges wie die Corona-Pandemie, damit hatte ausgerechnet im Olympia-Jahr jedoch niemand rechnen können. Das wurde am Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar in Heidelberg deutlich. An dem Tag, an dem die Sommerspiele ursprünglich

...