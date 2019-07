Den Coup verpasst

Geelong.Nach der vielleicht stärksten Turnierwoche seiner Tischtennis-Karriere hat der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska das Endspiel der Australian Open nur knapp verpasst. Gegen den Weltranglisten-Ersten Xu Xin aus China vergab der 27-Jährige im Halbfinale einen Matchball und eine 3:2-Satzführung und verlor am Ende noch mit 3:4. „Ich durfte ganz nahe dran schnuppern“, sagte der Weltranglisten-17. vom 1. FC Saarbrücken nach dem Match. „Jetzt bin ich natürlich erst einmal tief enttäuscht, weil wirklich sehr, sehr viel drin war. Alles in allem war es aber ein supertolles Turnier für mich, das mir noch mehr Selbstvertrauen geben wird.“

Vor seiner Niederlage gegen Xu Xin hatte Franziska beim World-Tour-Wettbewerb in Geelong unter anderem den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong aus China sowie Vizeweltmeister Mattias Falck aus Schweden besiegt. Der gebürtige Bensheimer etabliert sich damit immer mehr in der absoluten Weltspitze, da er mit Timo Boll auch zu den besten Doppeln der Welt gehört und im Mixed mit Petrissa Solja in diesem Jahr bereits WM-Bronze sowie die Europaspiele gewann. Nach seinem Halbfinal-Sieg gegen Franziska gewann der 29 Jahre alte Xu Xin in Australien das Endspiel gegen Wang Chuqin mit 4:0. dpa

