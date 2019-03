Den Eisbären das Fell abziehen

Heute Abend kommt es in der Arena Hohenlohe zum Keller-Kracher Hakro Merlins Crailsheim gegen die Eisbären Bremerhaven. Im „After-Work-Game“ treffen zwei Teams aufeinander, die um den Klassenerhalt in der easyCredit-Basketball-Bundesliga kämpfen. Die Merlins wollen eine Revanche für die 80:93-Niederlage am ersten Spieltag in Bremerhaven. Tip-Off ist um 18.30 Uhr. Am 25. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/2019 steigt also ein echter Abstiegs-Knaller in der Arena in Ilshofen.

Die Eisbären Bremerhaven stehen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, fuhren allerdings am vergangenen Wochenende den ersten Sieg (76:74 gegen Science City Jena) nach 16 Niederlagen ein. Am Montagabend traf das Team vom neuen Head-Coach Michael Mai noch auf Bamberg (74:100) und hat nur zwei Tage Zeit, um sich auf die Merlins vorzubereiten.

Die Zauberer aus Crailsheim wollen die beiden Niederlagen gegen Bonn (87:88) und Ulm (87:99) vergessen machen. Das Team von Head-Coach Tuomas Iisalo zeigte in den letzten Wochen gute Leistungen und verlor gegen Bonn erst in der letzten Sekunde unglücklich und gegen Ulm durch einen schlechten Start in das Spiel.

Die Merlins und Bremerhaven trafen in der Geschichte fünf Mal aufeinander. Vier Mal konnte Bremerhaven gewinnen und einmal Crailsheim.

Die Statistiken der laufenden Saison sprechen allerdings für das Team aus Baden-Württemberg. Crailsheim wirft im Schnitt mehr Punkte (81,7/79,5) hat bessere Quoten aus dem Feld (47,2 Prozent/46,5 Prozent) und trifft mehr von der Dreierlinie (37,7 Prozent/36,4 Prozent). Einzig die Freiwurf-Quote und die durchschnittliche Anzahl der Assists sind bei dem Tabellenschlusslicht besser. hm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019