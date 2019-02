Den Rekordmeister Mutterstadt zu Gast

Gegen den „FC Bayern des Gewichthebens“, den deutschen Rekordmeister AC Mutterstadt, müssen die Obrigheimer Gewichtheber am Wochenende ran. Die Titelgewinne der Pfälzer sind zwar bereits einige Jahre her. Aktuell ist der Club aber so stark wie nie. 18 Mal trafen die beiden Vereine seit dem Aufstieg Obrigheims 1990 in die erste Bundesliga aufeinander. Während in den ersten Jahren meist Mutterstadt die Nase vorn hatte, ging der SV Obrigheim seit mehr als 18 Jahren stets als Sieger aus den Begegnungen hervor. Die Pfälzer haben sich in den letzten Jahren massiv verstärkt, so dass die Siegesserie durchaus in Gefahr ist. Das Aufeinandertreffen verspricht spannend und sehenswert zu werden.

Mit dem Ägypter Mohamed Ihab und dem Italiener Antonino Pizzolato stehen internationale Top-Stars in den Reihen der Pfälzer. Aber auch die deutschen Sportlerinnen und Sportler sind keine Unbekannten. Max Lang gehört zu den besten Gewichthebern Deutschlands und auch die starken Frauen Nina Schroth, Tabea Tabel und Lisa-Marie Schweitzer haben internationale Erfahrung. Insgesamt ist Mutterstadt für eine Leistung von deutlich über 900 Punkten gut. gh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019