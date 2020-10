Den Titel ersprungen

Bei den Badischen Leichtathletik- Meisterschaften in Lörrach starteten Hailey-Jean Hörner und Emma Dewor in ihren Altersklassen.

Emma Dewor trat in einem starken Teilnehmerfeld über die 800m Strecke an. In 2:51,71 Minuten kam sie nach einem schnellen Rennen als Achte ins Ziel.

Hailey-Jean Hörner startete mit Hochsprung und Weitsprung, um gut in den Wettkampftag zu kommen und sie behauptete sich sehr gut im Teilnehmerfeld. Zum Schluss stand der 5er-Sprunglauf an. Dies ist die Vorform des Dreisprungs bei den Erwachsenen. Hier zeigte sie durch ihre starke Sprungkraft ihr Können und siegte in diesem Wettkampf mit deutlichem Abstand zur Zweitplatzierten mit einer hervorragenden Weite von 16,36 Meter. rh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020