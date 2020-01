Denkwürdige 21 verwandelte Dreier in einem Spiel

Es war ein denkwürdiges Hinrundenspiel, an das die Crailsheimer natürlich noch die allerbesten Erinnerungen haben. Mit 21 erfolgreichen Dreiern und einem 114:82-Sieg fügten sie den Telekom Baskets Bonn die höchste Heimniederlage der Vereinshistorie überhaupt zu. Nun empfangen die Hakro Merlins nach diesem „historischem Sieg in Bonn“ am Samstag um 20.30 Uhr die Rheinländer zum Rückrundenspiel

