Der Anfang vom Anfang für die Adler

Mannheim. Lange hat sich die Deutsche Eishockey Liga damit beschäftigt, was nicht geht. Nun hat ein Umdenken eingesetzt, die Profiliga lotet Möglichkeiten aus, was in Corona-Zeiten möglich ist. Die Strategie ist klar erkennbar: Mit einem einmonatigen Vorbereitungsturnier soll der Weg für einen Saisonstart in der zweiten Dezember-Hälfte geebnet werden. Mit dabei beim MagentaSport-Cup, der vom

...