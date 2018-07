„Der Bewegungsmangel ist das neue Rauchen“

Anzeige

Während manch frühere Konkurrenten den Absprung nicht geschafft haben mögen, sei es für ihn, so Eich, nicht schwer gewesen, die „Laufbahn nach der Laufbahn“ zu starten. „So eine Entscheidung ist ein längerer Prozess. Er reift, weil man als Kind und Jugendlicher nichts anderes gemacht hat“. Als Laufprofi sei die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen sein „täglich Brot“ gewesen. Doch mit 30 habe er sich Gedanken gemacht, was danach komme? „Ich habe diesen fließenden Übergang nach meinem Karriereende 2007 sehr gut hingekriegt, weil ich wusste, dass ich der Laufszene weiter verbunden bleibe.“

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass der gebürtige Leipziger über die Distanzen Halbmarathon und 10-km-Straßenlauf zum nationalen Rekordhalter avancierte – bis heute. „Ich hätte schon damit gerechnet, dass die Zeiten zwischendurch mal verbessert werden. Sie zeigen, dass es herausragende Leistungen waren“, blickt Eich zurück, der hofft, dass es gerade auf den langen Strecken zu einer sportlichen Weiterentwicklung der Szene kommt.

„Wir haben Athleten, die das können.“ Die Frage im Straßenlauf sei aber, wie weit man die Saisonvorbereitung auf solche Distanzen ausrichte. „Ich bin 1993 Europarekord im Halbmarathon gelaufen, eine Woche später deutschen Rekord über zehn Kilometer auf der Straße und habe es nicht geschafft, mich im gleichen Jahr für die WM in Stuttgart über 10 000 Meter zu qualifizieren.“ Hier sehe man, dass man sich auf solche Leistungen voll konzentrieren und die Planung entsprechend ausrichten müsse.

Zweimal bei Olympia

Als Leistungssportler habe auch er, so der achtfache Deutsche Halbmarathon-Meister, Zeiten erlebt, „in denen Höhen und Tiefen beieinanderlagen“. Es heiße nicht umsonst, dass „man einmal mehr aufstehen muss als man hinfällt“. Auch für ihn habe es Ergebnisse und Wettkämpfe gegeben, mit denen er nicht zufrieden gewesen sei. „Ich habe an zwei Olympischen Spielen teilgenommen, habe aber auch zweimal die Quali dafür knapp verpasst; 1996 haben mir fünf Sekunden über 10 000 Meter und zwei Sekunden über 5000 Meter gefehlt.“ Dadurch sei er zunächst am Boden zerstört gewesen, „schließlich hat man sich vier Jahre auf den Höhepunkt vorbereitet“. Doch auch in solch einer Situation gelte es, sich neue Ziele zu setzen.

Ob die deutsche Leichtathletik im Allgemeinen, die Langstreckenläuferszene im Besonderen im internationalen Vergleich an Boden verloren habe, vermag Carsten Eich schwer einzuschätzen. Er zeigt sich aber überzeugt, dass diese Sportart früher mehr Unterstützung erfahren habe. Es habe mehr Veranstaltungen mit entsprechenden Einnahmemöglichkeiten gegeben – auch im Straßenlaufbereich.

Von kleinen Ich-AGs

„Es gibt heute immer noch erfolgreiche Leichtathleten, das sind jedoch kleine Ich-AGs, die sich ein persönliches Umfeld mit Sponsoren, Trainern, Ärzten, Physiotherapeuten organisieren – die sind erfolgreich.“ Es fehle in der Fläche, auch weil es die großen Traditionsvereine nicht mehr gebe. „Ich war beim LAC Quelle Fürth, ein riesiger Leichtathletikverein mit dem Quelle-Konzern als Sponsor dahinter und professionellen Strukturen. Den Konzern gibt es nicht mehr, den Verein in dem Sinne auch nicht mehr.“ Und dies sei mehrfach passiert. Sponsorengelder gingen zudem aus der Leichtathletik weg – Richtung Fußball, Richtung Wintersport. „Das ist nicht ganz unerheblich für die Situation.“

„Dennoch haben wir auch heute noch gute Athleten in Deutschland“, ist der ehemalige Top-Straßenläufer überzeugt. Trotzdem werde es bei Großereignissen für Deutsche immer schwieriger, an Medaillenergebnisse von früher heranzukommen, „weil es in Europa viele eingebürgerte Athleten gibt“. Das könne man positiv oder negativ sehen, aber die Leistungsdichte werde höher. „Europameisterschaften sind nur noch bedingt Europameisterschaften, weil auch viele afrikanische Athleten mit dabei sind.“

Bereits zu seiner aktiven Zeit hatte es Carsten Eich mit starker afrikanischer Konkurrenz zu tun. „Bei internationalen Meisterschaften waren sie oft ein Stück weg. Aber auf der Straße war ich konkurrenzfähig und habe viele Läufe gegen sie gewonnen. Und jener Europarekord, den ich 1993 aufgestellt habe, wäre ein Tag früher sogar Weltrekord gewesen.“ Demzufolge sei er auf der Straße dicht an der Weltspitze dran gewesen. „Für mich war es schwierig, dass der Halbmarathon zum damaligen Zeitpunkt noch nicht den Stellenwert hatte.“ Es sei nicht olympisch gewesen, so dass er sich zwischen 10 000 Meter auf der Bahn und Marathon habe entscheiden müssen. „Für mich wäre Halbmarathon als voll integrierte internationale Meisterschaft ideal gewesen.“

Der Biss, aus Spaß zu laufen und etwas für Gesundheit und körperliche Fitness zu tun, sei stark ausgeprägt. Jene Verbissenheit, mit der er zu seiner aktiven Zeit auf Spitzenplätze aus war, sei jedoch längst verflogen. „Wir haben heute ein großes gesellschaftliches Problem – zu wenig Bewegung.“ Es heiße nicht umsonst, „der Bewegungsmangel ist das neue Rauchen“. Nicht wenige säßen zu viel vor PC, Fernseher, elektronischen Spielen. „Unsere Jugend bewegt sich nur noch eingeschränkt, da müssen wir gegensteuern.“ Hierbei seien Firmenläufe eine ideale Möglichkeit, „weil man hier ganz viele sieht, die sonst vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wären, mit Lauftraining zu beginnen“. Und da sehe er aktuell auch seinen beruflichen Ansatz, weil „ich Vorträge halte, Motivation verbreite, wöchentliche Lauftreffs veranstalte“.

Ein Ziel vor Augen

„Das Wichtigste ist, ein Ziel vor Augen zu haben“, auch wenn manchmal der innere Schweinehund zu überwinden sei. Doch unterm Strich zahle sich das aus. „Wir nehmen an vielen Firmenläufen teil. Doch die weite Anreise aus Schweinfurt hierher nach Igersheim „hat sich gelohnt“, sagt der „Marathonman“. Eine „rundum gelungene Sache“ sei’s gewesen und „eine neue Erfahrung für uns“ – für seine Frau Kirstin und ihn. Auf jeden Fall könne er sich sehr gut vorstellen „im nächsten Jahr wieder dabei zu sein“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018