Nach nur zweistündiger Pause stand dann schon das Halbfinale an. Hier traf Josie Holderbach auf eine weitere Turnierfavoritin, Lavinia Morreale vom VfL Sindelfingen. Die nahm sofort das Heft in die Hand und ließ der müde wirkenden Überraschungs-Halbfinalistin keine Chance. Am Ende hießt es 1:6, 4:6. Für Josie Holderbach war dieses Turnier mit Platz drei bei den Baden- Württembergischen Meisterschaften der bisher größte Erfolg. sh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018