„Der DHB gibt ein unglückliches Bild ab“

Mannheim.Es war ein aufsehenerregender Schritt, zu dem sich mit Bernhard Peters, Markus Weise, Peter Lemmen und Jamilon Mülders vier ehemaligen Hockey-Bundestrainer am Dienstag veranlasst sahen: Mit einem offenen Brief brachten sie ihre Sorge über die Ausrichtung des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zum Ausdruck und forderten eine weitgehende Neuausrichtung des DHB-Präsidiums und -Vorstandes auf dem Bundestag am 25. Mai in Grünstadt. Mit Lemmen (Sportlicher Leiter des Mannheimer HC) und dem gebürtigen Mannheimer Weise (ehemaliger Damenbundesligatrainer des TSV Mannheim Hockey) haben zwei der Kritiker enge Bindungen in die Quadratstadt.

Was genau haben die vier früheren Bundestrainer in ihrem Offenen Brief vom DHB gefordert?

Nach Auffassung der Verfasser des Briefes befindet sich der DHB aktuell in einem „permanenten Krisenmodus“, weil die Aufgaben- und Machtfülle im DHB-Vorstand sich derzeit auf zu wenige Schultern verteile. Das Ehemaligen-Quartett forderte in seinem Schreiben „eine herausragende, weit- und umsichtige Verbandsführung, d.h. ein reibungsloses, zielorientiertes Zusammenspiel von Präsidium und Vorstand, von Ehren- und Hauptamt, der Liga und den Vereinen“. Dies scheint nach Ansicht der früheren DHB-Coaches nach „seit geraumer Zeit oft gestört“. Eine Neuaufstellung des Präsidiums und des Vorstandes müsse her.

Sind die Ex-Bundestrainer die einzigen Kritiker des Verbandes?

Nein. Der langjährige Verbandspräsident Stephan Abel hat vor anderthalb Wochen dem „Hamburger Abendblatt“ gesagt: „Mir fehlt richtungweisende Führung des aktuellen Verantwortlichen, der verschiedene Dinge einfach geschehen lässt und mangelnde Kritikfähigkeit zeigt.“ Vor der Endrunde um die deutschen Hallen-Meisterschaften Ende Januar in Mülheim kursierte zudem ein anonymer Brief, in dem von einem „System der Angst im Verband“ und von „Misswirtschaft und Klüngelei“ geschrieben wurde.

Wie stehen die beiden Mannheimer Clubs dazu, dass die Ex-Bundestrainer so öffentlich Kritik an der DHB-Führung äußern? Empfinden sie diese Kritik als zutreffend?

Ja. Der Verwaltungsratsvorsitzende Dirk Kuchenbuch vom TSV Mannheim Hockey (TSVMH) unterstützt die Kritik voll und ganz. „Natürlich ist das berechtigt. Wenn man bedenkt, dass in Mülheim ein anonymer Brief kursierte und sich der Verfasser offensichtlich nicht traute, namentlich in Erscheinung zu treten, dann wirft das schon Fragen auf.“ Reinhard Becker vom Mannheimer HC stellt zunächst klar, dass Peter Lemmen diese „Entscheidung in eigener Verantwortung“ getroffen habe und es keine Abstimmung mit dem MHC gab. Becker betonte jedoch, dass er „eine Berechtigung für diese Kritik aber durchaus sieht, denn zuletzt hat der DHB ein eher unglückliches Bild abgegeben.“

Wie reagierte der Verband auf die kritischen Worte? Gab es ein Statement?

Der Verband wies die Darstellung zurück. „In diesem Zustand ist der DHB nicht“, erklärte DHB-Präsident Wolfgang Hillmann und kritisierte die Briefeschreiber. „Das ist nicht die wertschätzende Art, wie wir miteinander umgehen.“

Kritik gab es auch im Vorfeld der Endrunde zur Hallen-DM Ende Januar in Mülheim gegeben. Worum ging es da genau?

Dirk Kuchenbuch kennt die Hintergründe: „Mit dem HTC Uhlenhorst Mülheim hatte der DHB einen Bundesligaverein, der das Final Four in Mülheim ausrichten wollte. Stattdessen wollte der DHB das Final Four am 26./27. Januar 2019 aber mit Hilfe einer Agentur in der Halle des Olympiastützpunktes in Heidelberg veranstalten. Der Verband hatte die Austragung dort auch schon nach außen kommuniziert, ehe man feststellen musste, dass die geplanten Zusatztribünen dort gar keinen Platz haben und die Halle damit ungeeignet ist. So besann sich der DHB im Dezember 2018 auf die Halle in Mülheim, wo dann der DHB selbst das Final Four organisieren musste, da Uhlenhorst Mülheim seine Bereitschaft zur Ausrichtung mittlerweile zurückgezogen hatte.“ (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019