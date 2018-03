Der FCK macht den nächsten Schritt

Anzeige

Zwischen Mut zur Offensive und Effektivität vor dem Tor lagen bei den Südhessen wie so oft Welten. Von Kaiserslautern ging zunächst kaum Gefahr aus. Doch schon der erste richtig gefährliche Vorstoß der Roten Teufel saß: Nach einem Zuspiel zog Brandon Borrello flach von der Strafraumgrenze ab und ließ SVD-Keeper Daniel Heuer Fernandes keine Chance (16.). Die Lilien schüttelten sich kurz und suchten weiter die spielerische Lösung, fanden sie jedoch nicht – auch, weil sich Lautern defensiv immer besser zurechtfand. In Minute 21 hätte es nach einer Doppelchance für Artur Sobiech 1:1 stehen müssen. Der Lilien-Stürmer tauchte alleine vor Müller auf, schoss diesen aber kläglich an. Ji für die Lilien (21.) und Nils Seufert für den FCK (25.) gehörten die nächsten Gelegenheiten. Kurz danach landete ein Klärungsversuch von FCK-Routinier Jan-Ingwer Callsen-Bracker bei Yannick Stark, der Müller zu einer Glanzreaktion zwang (30.).

Auch die zweiten 45 Minuten offenbarten, warum Bundesliga-Absteiger Darmstadt den Absturz in die Drittklassigkeit riskiert. Aus phasenweise über 70 Prozent Ballbesitz machte die Schuster-Elf zu wenig – die richtig guten Strafraumszenen gehörten dem FCK. Nach einem Pass von Sebastian Andersson, der die nach dem Verletzungsausfall von Romain Brégerie (46.) geschwächte Lilien-Abwehr aushebelte, erhöhte Phillipp Mwene auf 2:0 (61.). Mwene traf kurz darauf die Latte (66.), Osayamen Osawe verpasste nach feiner Einzelaktion die Vorentscheidung (79.). Stattdessen verkürzte der eingewechselte Felix Platte auf 1:2 (90.). Dieser Weckruf zog noch zwei, drei wütende Lilien-Angriffe nach sich, die aber zu spät kamen.

