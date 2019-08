Der Gegner steht noch nicht fest

Die Playoffs in der GFL werfen ihre Schatten voraus: Seit gestern 11 Uhr läuft bei den Schwäbisch Hall Unicorns der Kartenvorverkauf für das Viertelfinale am 21. September. Dauerkartenbesitzer können sich ihren Sitzplatz sichern.

Seit vergangenem Wochenende stehen die Unicorns als Südmeister der GFL-Saison 2019 fest. Sie haben damit Heimrecht für die Playoffs und ihr Viertelfinalspiel werden sie am 21. September (Kickoff: 17 Uhr) im Optima Sportpark austragen. Seit gestern können die Tickets für dieses Spiel im Internet-Ticketshop der Unicorns (www.unicorns.reservix.de) gebucht werden.

Der Gegner der Unicorns im Viertelfinale steht derzeit noch nicht fest. Es wird das viertplatzierte Team aus der GFL-Nord sein, doch welches das sein wird, das muss sich erst in den noch ausstehenden Rundenspielen entscheiden. Rein rechnerisch kommen aktuell noch sechs der acht Nord-Teams dafür in Frage. In vielen Prognosen wird allerdings mit den Dresden Monarchs (aktuell Platz 3 mit 14:6 Punkten) und den Berlin Rebels (4 und 10:10) auf den beiden Nord-Auswärts-Plätzen für die Viertelfinals gerechnet. Den Cologne Crocodiles (5 und 8:12), die im vergangenen Jahr zum Viertelfinale in Schwäbisch Hall zu Gast waren, werden aber auch noch Chancen auf den vierten Platz zugeschrieben, und Hildesheim könnte auch noch auf den dritten Platz rutschen. axe

