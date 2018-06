Anzeige

Rennfahrer sind gewohnt lange Anreisewege gewohnt. Schließlich gibt es nur selten vor der Haustüre eine Rennstrecke. Doch einmal im Jahr gibt es für Motorsportler aus der Region solch eine Möglichkeit: Das Flugplatzrennen in Walldürn ist einmal im Jahr so etwas wie der Grand Prix des kleinen Mannes. Die hiesiegen Piloten fahren vor heimischer Kulisse und können sich so Freunden, Bekannten und Gönnern präsentieren.

Auch kommenden Wochenende sind wieder mehrere Piloten aus der Region im Wallfahrtsort am Start. Die wohl größte Abordnung bringt der Italo-Rennstall aus dem Nachbarort Mudau mit nach Walldürn.Alex Link, Günter Müller,

Gregor Schäfer, Sigi Schuch, Thomas Noe, Oliver Hagel, Waldemar Steck, Günther Müller, Michael Rüfer, Denis Loster und Manfred Pflüger haben nicht nur ihre „rassigen Italienerinnen“ aus dem Hause Moto Guzzi, Laverda oder MV Agusta aufgehübscht, auch „japanische Geishas“ vom Stamme Yamaha und Honda sind mit von der Partie.