Zuzenhausen.Vor dem ersten Mannschaftstraining mit den neuen Kollegen suchte Mijat Gacinovic die Nähe zu Andrej Kramaric. Der Zugang von Eintracht Frankfurt plauderte mit dem Hoffenheimer Torjäger, danach gesellte sich Innenverteidiger Ermin Bicakcic für ein paar lockere Pässe dazu. Der Wunschspieler von Trainer Sebastian Hoeneß lächelte dabei und schien sich schon sichtlich wohl bei der TSG zu fühlen. „Ich war von Anfang an in die Gespräche involviert. Mijat kann ein sehr wichtiger Spieler für uns sein, weil er zwei Dinge verkörpert, die es nicht oft in dieser Kombination gibt: Er hat enorme fußballerische Qualitäten, aber auch die Fähigkeit, extrem gegen den Ball zu arbeiten“, lobte Hoeneß den serbischen Nationalspieler vor der Premieren-Einheit des kompletten Bundesliga-Teams auf dem Rasen des Zuzenhausener Trainingszentrums.

Drei Profis fehlen

Bis auf Maximilian Beier (Knie), Sargis Adamyan (Sprunggelenk) und Havard Nordtveit (Fußbruch) waren alle Profis am Start. „Ich bin froh und erleichtert, dass wir jetzt auf dem Platz stehen. Nach fünfeinhalb Wochen Urlaub für die Spieler geht es jetzt darum, sukzessive die Fitness zu entwickeln und meine Spielidee zu implementieren“, erklärte Hoeneß. Und wie sieht sein Plan konkret aus? „Ich möchte aktiven Fußball spielen und aggressiv gegen den Ball agieren“, erläuterte der Nachfolger von Alfred Schreuder.

Video Sport "Gacinovic kann wichtiger Spieler sein": Hoeneß-Start in Hoffenheim - 05:35 Trainingsauftakt im Zuzenhausener Trainingszentrum. Erstmals stand der neue Trainer Sebastian Hoeneß auf dem Platz und wies seine Mannschaft an - und stand den Medien nach der Einheit Rede und Antwort. Trainingsauftakt im Zuzenhausener Trainingszentrum. Erstmals stand der neue Trainer Sebastian Hoeneß auf dem Platz und wies seine Mannschaft an - und stand den Medien nach der Einheit Rede und Antwort.

Deshalb könnte Gacinovic nach einer wenig berauschenden Saison bei Eintracht Frankfurt ein ganz wichtiges Puzzleteil im Konzept von Hoeneß werden. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, war durch sein unermüdliches Anlaufen und sein permanentes Stören des Gegners eine zentrale Figur im Pressing-Spiel der Hessen. Der Familienvater scheute keinen Sprint und verausgabte sich oft bis zur totaler Erschöpfung.

Nach fünf Jahren bei der Eintracht sucht Gacinovic, der als freundlicher und zurückhaltender Profi gilt, nun eine „neue Herausforderung bei einem Club, dessen Spielweise hervorragend zu meinen Fähigkeiten passt“. Der Publikumsliebling steckte bei der SGE am Ende in einer Sackgasse – und hofft jetzt auf einen Neustart als Stammspieler im Kraichgau. Die Bereiche, in denen er sich noch verbessern kann, sind bekannt. Der quirlige Dribbler (zehn Treffer in 157 Eintracht-Partien) muss torgefährlicher werden und als Vorlagengeber daran arbeiten, seine Mitspieler konzentrierter in Szene zu setzen. Bei der Eintracht wählte er im Strafraum zu oft die falsche Option.

Der 25-Jährige ist davon überzeugt, bei der TSG das ideale Umfeld für den nächsten Karriereschritt gefunden zu haben. Das zeigt auch sein Vierjahresvertrag. Im Herzen wird er aber auch immer den Eintracht-Adler tragen. „Die Eintracht zu verlassen, ist wirklich die schwierigste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich war fünf Jahre hier und habe jedes einzelne genossen. Meine Familie und ich haben uns gefühlt wie zu Hause“, verkündete Gacinovic in seiner Abschiedsbotschaft via Frankfurts Club-TV. „Ich werde sicher irgendwann nach Frankfurt zurückkehren, um vielleicht nach der Karriere hier zu leben. Es hat richtig Spaß gemacht, der Verein hat mir viel gegeben.“

Bis vor wenigen Wochen postete er noch Bilder auf seinem Instagram-Account, auf denen sein kleiner Sohn von oben bis unten in Eintracht-Babyklamotten steckte. Jetzt braucht der Junior eine neue TSG-Garnitur. Der erste Auftritt des Papas im eigenen Hoffenheim-Trikot steht am 13. August (15.30 Uhr) auf dem Programm. Dann trifft der Europa-League-Teilnehmer auf der Anlage des FC Zuzenhausen im ersten Testspiel ohne Zuschauer auf Drittligist Wehen Wiesbaden. Eine längere Eingewöhnungsphase kann sich Gacinovic trotz der Vorschusslorbeeren indes nicht erlauben. Die Konkurrenz in der Offensive der Kraichgauer ist mit Christoph Baumgartner, Ishak Belfodil, Munas Dabbur oder Kramaric bärenstark.

Info: Video unter morgenweb.de/hoffenheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020