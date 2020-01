Titisee-Neustadt.Es war das Heimspringen von Andreas Wank am Wochenende in Titisee-Neustadt, sein erstes als Co-Trainer: „Ich fühle mich hier heimisch, das ist extrem viel wert“, sagt der 31-Jährige, der sich beim Deutschen Skiverband sehr wohl fühlt. „Er ist der weltweit am besten und stärksten aufgestellte Verband.“

Sie sind ein kreativer Kopf: Wie kreativ kann man als Skisprungtrainer sein, Herr Wank?

Andreas Wank: Ziemlich kreativ. Skispringen entwickelt sich jedes Jahr weiter. Man muss immer wieder einen neuen Ansatz finden und sich Übungen einfallen lassen, um die Athleten zu sensibilisieren. Auch für die Arbeit im Materialbereich braucht es Kreativität.“

Was meint Markus Eisenbichler, wenn er sagt, dass Sie Spirit in die Mannschaft bringen?

Wank: Ich konnte früher immer Emotionen und Spaß reinbringen, das Team zusammenhalten, motivieren. Ich habe den Vorteil, dass mich die Athleten schon etliche Jahre kennen. Und wie ich mitbekommen habe, schätzen sie es sehr an mir, dass ich der Teamplayer bin. So kann ich das Bindeglied spielen, habe auch ein offenes Ohr. Das ist für uns als Team ziemlich wertvoll.

Wie haben Sie die Vierschanzentournee in der neuen Funktion erlebt?

Wank: Intensiv – das ist die Tournee auch für einen Athleten. Aber als Trainer muss man sich noch mit anderen Dingen beschäftigen und hat zudem mehrere Sportler zu betreuen. Wir haben jeden Tag die Springer bei Stange gehalten, sie immer wieder aufgebaut und gesagt: Es ist ein normaler Weltcup, man muss einfach von Station zu Station schauen, damit man seine beste Leistung bringt. Das haben wir ziemlich gut hingekriegt – speziell mit dem Karl.

Wie groß schätzen Sie Ihren Anteil am dritten Platz von Karl Geiger bei der Tournee ein?

Wank: Realistisch betrachtet minimal. Aber es ist ein Gefüge, und ich trage meinen Teil dazu bei.

Was sagen Sie zur Entwicklung Ihres ehemaligen Teamkollegen?

Wank: Der Karl ist ein Arbeitstier. Er hat schon die vergangenen Jahre immer akribisch weitergearbeitet, Ziele gehabt: Wie gehe ich es an? Was muss ich auf der Schanze machen? Was muss ich im täglichen Training tun? Das hat er nie aus den Augen verloren. Auch nicht diesen Sommer, in dem alles etwas anders war: ein neuer Bundestrainer, ein neues Trainerteam, ein bisschen eine neue Philosophie. Das hat sich bisher so bezahlt gemacht wie noch nie in seinem Leben: Er springt die Saison seines Lebens. Und er ist konstant – durch seine akribische Arbeit.

Mit solch einer Konstanz gewinnt man den Gesamtweltcup, oder?

Wank: An so was wie den Gesamtweltcup brauchen wir im Moment nicht zu denken. Wir haben gerade mal die Hälfte der Saison. Da kommen noch etliche unterschiedliche Schanzen wie Mitte Februar Bad Mitterndorf mit Skifliegen und eine Woche später Rasnov mit seiner 90-Meter-Schanze. Es wird noch ziemlich interessant.

Wie können Sie Severin Freund und Richard Freitag helfen, die gerade weit weg vom Weltcup sind?

Wank: Bei Severin ist es nicht ganz so schwierig, weil er die Verletzungspausen hatte. Er hat sich zurückgekämpft und wieder auf der Schanze angefangen. Wir sagen: Er ist geil aufs Skispringen.

Bei Freitag liegt das Problem tiefer.

Wank: Hm, vielleicht. Richard ist Kopfmensch, emotional und oft in sich gekehrt. Aus ihm muss man oft rauslocken, was er denkt. Vielleicht denkt er ab und wann auch ein wenig zu viel. Aber prinzipiell ist er ein fantastischer Skispringer.

