Der Klassenerhalt ist jetzt greifbar

Prima verteidigt

„Wir haben heute wieder sehr gut verteidigt und dadurch die Grundlage für unsere hervorragende Leistung und einen verdienten Heimsieg gelegt. Karlsruhe hat in den letzten Spielen im Schnitt zehn Drei-Punkte-Würfe getroffen, heute waren es nur vier. Im Angriff haben wir den Ball sehr gut bewegt und hatten nur acht Ballverluste. Insgesamt war es eine viel bessere Leistung als letzte Woche in Coburg“, sagte Flynn. Durch den Heimsieg und die gleichzeitige Niederlage des BBC Coburg in München haben die Unterfranken drei Spieltage vor Ende der Runde wieder zwei Punkte Vorsprung auf die Oberfranken und vier auf die Karlsruher.

Am kommenden Ostersamstag um 19.30 Uhr steht bereits das Rückspiel in Baden auf dem Programm, während der BBC Coburg den FC Bayern München zu Gast hat. pw

