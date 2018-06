Der „kleine General“ Frank Turner bleibt ein Merlin

Anzeige

Aus der ohnehin starken Aufstiegsmannschaft der Crailsheim Merlins schaffte er es regelmäßig herauszuragen: Point Guard Frank Turner. Nun dürfen sich die Fans freuen, dass der Playmaker auch in der BBL für die Merlins über das Parkett wirbeln wird.

Frank Turner avancierte in der Saison 2017/2018 zu einem der besten Point Guards der 2. Basketball-Bundesliga und führte die Crailsheim Merlins zum Aufstieg in die 1. Liga. 13,6 Punkte, 6,4 Assists und ein Effektivitätswert von 17,3 pro Partie, so Turners beeindruckende Statistiken in seiner erster Saison bei den Merlins. Dass der 1,78m „kleine“ Playmaker auch in der Beletage des deutschen Basketballs bestehen kann, davon ist Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo längst überzeugt: „Jeder, der uns in diesem Jahr spielen sah, hat seine einzigartige Kombination aus Tempo und Geschick erkannt und wie gut er in unsere Idee von Basketball hineinpasst. Solche Qualitäten mag man nun auch in anderen Spielern finden. Viel schwieriger zu finden ist, dass derselbe Spieler die Entwicklung und den Erfolg des Teams auf seine Schultern nimmt. Genau das ist Frank und ich finde, es ist eine unglaubliche Basis für unser Team, auf seinen Führungsqualitäten aufzubauen.“ Deshalb hatte Turner bereits einen Vertrag unterschrieben, der sich für die BBL automatisch verlängert, sollte nicht von einer Ausstiegsoption Gebrauch gemacht werden.

Die Frist für diese Ausstiegsoption haben nun beide Seiten verstreichen lassen, lässt Merlins-Sportdirektor Ingo Enskat wissen: „Wir freuen uns, dass es damit endgültig fix ist. Frank ist Kopf und Gesicht unseres Aufstiegsteams, der bei uns gerne die Herausforderung BBL angehen möchte. Nun wollen wir eine Mannschaft aufbauen, in der er wieder eine tragende Rolle spielen kann, die gleichzeitig aber insgesamt als Einheit gut funktionieren soll, um in der BBL bestehen zu können.“ Bei Frank Turner, der derzeit noch in der Heimat weilt, herrscht ebenfalls schon große Vorfreude auf die neue Saison.