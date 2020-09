Der letzte Berg schafft Schachmann

Imola.Maximilian Schachmann wischte sich nach dem schwersten Rennen seiner Laufbahn Dreck und Schweiß aus dem Gesicht, dann haderte er mit dem Ausgang. „Ich ärgere mich, dass mir am Berg vielleicht zehn Meter gefehlt haben“, sagte Schachmann nach der brutalen Kletterpartie mit Ziel im „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“. Trotz einer beherzten Leistung kam Schachmann beim furiosen Solo-Ritt des Franzosen Julian Alaphilippe am Ende nicht über Rang neun hinaus – und konnte so in Imola die erste medaillenlose WM des deutschen Teams seit der Wiedervereinigung nicht mehr abwenden.

„Eine verlorene Medaille würde ich nicht sagen. Marc Hirschi wäre vielleicht noch machbar gewesen, aber auch er ist spritzig. Es ist super gelaufen, großes Lob an die Mannschaft“, bilanzierte der beste Deutsche, der beim letzten Anstieg tapfer an den Favoriten dranblieb, bevor doch noch eine kleine Lücke aufriss. Zumindest im Kampf um Silber hätte Schachmann gut einen Monat nach seinem Schlüsselbeinbruch eine Rolle spielen können, wenn er mit Silber-Gewinner Wout van Aert (Belgien) und dem Schweizer Marc Hirschi (Bronze) über den Berg gekommen wäre.

Alaphilippe eine Klasse für sich

Vorn war Alaphilippe dagegen nicht zu besiegen. Mit einer seiner überfallartigen Attacken setzte sich der 28-Jährige von der Konkurrenz ab und stürmte im Alleingang zum Sieg auf der Rennstrecke. Im Ziel wurde er von seinen Emotionen übermannt. „Ein Traum in seiner Karriere“ sei in Erfüllung gegangen, sagte der Superstar, der sich immer wieder die Tränen aus den Augen wischte.

Bei der Tour schien beim Franzosen vor allem in der letzten Tour-Woche die Luft raus zu sein - womöglich ein kluger Schachzug, holte er doch nun den ersten französischen WM-Titel seit Laurent Borochard 1997. dpa

