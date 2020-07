Der Lohn für harte Arbeit

Dejan Kovacevic bleibt in Crailsheim: Der Center und Basketball-Bundesligist Hakro Merlins einigten sich auf eine Ausweitung des Vertrags um zwei weitere Spielzeiten. Vor der vergangenen Saison war der 23-Jährige aus Braunschweig nach Hohenlohe. Seine Karriere begonnen hatte er in der Jugend des TuS Fürstenfeldbruck sowie des MTSV Schwabing, ehe er 2013 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern

...