Der nächste Rekord

Birmingham/Zürich.Auch am Gate auf dem Flughafen in Birmingham hatte es Rekordläuferin Konstanze Klosterhalfen noch einmal richtig eilig. „Mein Flieger nach Zürich ist schon aufgerufen. Ich muss jetzt aufpassen. Aber fünf Minuten sind schon noch drin“, sagte Deutschlands Riesen-Lauftalent am Montag und lachte. „Koko“ – wie die 22-Jährige gerufen wird – musste sich sputen. Dabei hatte sie ihr Ziel eigentlich schon am Sonntag erreicht: Sieg beim Diamond-League-Meeting über die Meile. In 4:21,11 Minuten blieb sie 48 Hundertstel-Sekunden unter der fast 34 Jahre alten nationalen Bestmarke von Ulrike Bruns.

„Ein Rekord ist immer schön. Ein Sieg auch. Ich denke, das geht auf jeden Fall bei mir jetzt in die richtige Richtung“, sagte die Leichtathletin von Bayer Leverkusen nach ihrem ersten Sieg auf der Königsklassen-Tour des Weltverbandes IAAF. Im vorigen Jahr gab es eine Zäsur im Leben der Konstanze Klosterhalfen: Sie ging nach Amerika, schloss sich dem Nike-Oregon-Projekt (NOP) des umstrittenen Alberto Salazar an.

Sechs deutsche Rekorde auf den Mittelstrecken hat Klosterhalfen im WM-Jahr 2019 schon verbessert, einige pulverisiert. Drei Hallenrekorden im Winter (1500 Meter, Meile, 3000 Meter) folgten drei Bestmarken im Stadion: über 3000 Meter, beim grandiosen 5000-Meter-Triumph Anfang August in Berlin - und nun über die eher selten gelaufene Meile (1609 Meter) in Birmingham. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019