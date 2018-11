Der schwere Weg zurück in die Spitze

Ludwigshafen.Der Blick geht weit nach vorn: Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober 2019 in Doha/Katar und die Olympischen Spiele vom 24. Juli bis 9. August 2020 in Tokio – für diese beiden Top-Events hat Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen) nach fast einjähriger verletzungsbedingter Wettkampfpause die Vorbereitungen begonnen. Die Weltklasse-Stabhochspringerin, die in diesem Jahr wegen einer schmerzhaften Blessur an der rechten Achillessehne die Freiluftsaison komplett aus ihrem Terminkalender streichen musste und seit März nicht mehr gestartet ist, hat sich „ein Maximum vorgenommen“.

Die Leichtathletikhalle am Ludwigshafener Südweststadion ist das tägliche Ziel der 30-jährigen Diplom-Psychologin, die parallel zu ihren anspruchsvollen sportlichen Ambitionen bis Ende des Jahres 2020 auch ihre Promotion unter Dach und Fach bringen will. „Es wird schwer – aber ich gehe es an,“ sagte die seit 2005 in Grünstadt-Sausenheim wohnende Ausnahmeathletin, die in den zurückliegenden Jahren jeweils dreimal deutsche Meisterin im Freien und in der Halle war und mit Höhen von 4,75 Metern in der Halle und 4,73 Metern im Freien als zweimalige Vize-Europameisterin längst in der Weltklasse etabliert ist.

Reha-Spezialist gefragt

Doch die Verletzung an der Achillessehne hat sie weit zurückgeworfen. „Bis ich vermutlich bei den deutschen Meisterschaften im Februar in Leipzig wieder in einen bedeutenden Wettbewerb gehe, wird fast ein Jahr vergangen sein – das zehrt an den Nerven.“

Ein Reha-Spezialist in Landau („er kennt meinen Körper besser als ich selbst“), ihr Vater Vladimir als Trainer in Ludwigshafen und Experten in Bundesleistungszentrum der Gewichtheber in Leimen – das sind momentan die Partner, mit denen sie zielorientiert wieder den Anschluss an die Weltspitze herstellen will. Dafür quält sie sich täglich – Trainingspausen gibt es vorerst so gut wie nie.

Denn die internationale Konkurrenz ist groß. Die Schallmauer von fünf Metern im Stabhochsprung der Frauen – Schnee von gestern. Lisa Ryzih bleibt dennoch gelassen: „Ich kann höher springen als es meine Bestmarken anzeigen – im Training habe ich das schon geschafft. Jetzt muss das nur auch noch im Wettkampf gelingen.“ Die dreifache Weltmeisterin bei Jugend, Junioren und U 23 bleibt dennoch bescheiden: „Ich gebe keine Zahlen und Daten raus, was ich als Höhen anstrebe – das muss sich ganz allein entwickeln.“ Ihre langwierige Verletzung, die sie ein Jahr lang blockierte, hat sie nicht aus der Bahn geworfen.

Laufen, Radfahren, Krafttraining

Doch jetzt muss sie gleich in mehreren Disziplinen ran. Stabhochsprung – das sind längst nicht nur die Übungen mit dem drei, vier Kilogramm schweren Stab: „Laufen und Radfahren, Krafttraining mit der Hantel und noch viele spezielle Übungen mit dem bisher verletzten Fuß – da sind auch notwendige Disziplinen dabei, die ich eigentlich überhaupt nicht mag wie zum Beispiel Radfahren.“ Bis zum Wiedereinstieg in die Wettbewerbe vermutlich Anfang 2019 wird die stets fröhlich und optimistisch auftretende langhaarige Blondine ordentlich schwitzen müssen.

Bleibt bei einem Doppel-Programm mit angestrebter Promotion und Rückkehr in die Leichtathletik-Weltklasse noch Zeit für andere Dinge? Lisa Ryzih: „Eigentlich nicht. Ich lese natürlich auch studienbedingt viel, aber ansonsten gibt es nichts, was mich in meiner Freizeit besonders beanspruchen könnte.“ Auch nicht Wandern im nahen Pfälzer Wald? „Um Gottes willen – nein. Ich habe durch meine konzentriertes Training tagtäglich genug Bewegung.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018