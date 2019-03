Der Tanz um die rasende Gummikugel

Ein bis zu 1,83 Meter langer Holzschläger mit einem kleinen Netzkorb an der Spitze, stabile Handschuhe, ein kleiner Ball aus Vollgummi und eine Montur fast wie im American Football. Das ist die Ausrüstung für „Lacrosse“.

Die Sportart stammt aus Kanada und ist dort fast so beliebt wie Eishockey – und viel bekannter als bei uns. Deutschland erreichte Lacrosse erst in den 90er-Jahren, als amerikanische Austausschüler erste Vereine gründeten. Auch in Würzburg entstand vor gut zehn Jahren über den Hochschulsport ein eigenes Team. Inzwischen treten die Herren- und die Damenmannschaft als Abteilung der „Freien Turner Würzburg“ in der Bundesliga Süd an.

Vergangenen Mittwochabend trainieren beide Teams auf dem Kunstrasenplatz des Sportzentrums an der Uni im Hubland. Längst ist es dunkel. Flutlicht-Atmosphäre. Nach einem kurzen Warm-Up wird’s atemberaubend schnell: Das Auge kommt kaum mit, wenn die gut 150 Gramm schweren Gummibälle über den Platz zischen. Die Kommandos von Headcoach Matthias Stolte fallen auch in anderen Sportarten: „Saubere Pässe! Zieht durch! Kommt dem Ball entgegen!“ pusht er seine Spieler. Fast schon verrückt: Die meisten Bälle kommen im Netz am Schläger des Mitspielers an. „Das Fangen haben die Spieler schon nach einer Stunde raus, das Schwierige ist, das auch unter Druck im Spiel zu schaffen“, erklärt Matthias Stolte.

Technik und „Biss“

Für ihn verbinde Lacrosse viele Elemente anderer Sportarten wie den Teamplayer-Gedanken vom Basketball oder die schnellen Wechsel im Handball. „Das Tolle beim Lacrosse ist, dass für jeden Spielertyp etwas dabei ist“, so Stolte. Technik und Schnelligkeit sind wichtig, aber es braucht vor allem „Biss“ im direkten Zweikampf. „Du kannst ein noch so guter Techniker sein, wenn du Angst vor Körperkontakt hast, kommst du nicht weit“, betont Stolte. Dass Lacrosse ein körperbetonter und intensiver Sport ist, wird bei der ersten trainierten Spielform, dem sogenannten „Groundball“, deutlich: Matthias Stolte wirft die Bälle ins Feld, und im „Drei-gegen-drei“ „fighten“ die Spieler um die kleine Gummikugel. Um die aus dem Netz des Gegners zu lösen, sind „Checks“ auf den Schläger des Gegners erlaubt. Verboten sind jedoch Hiebe zwischen die Hände des Ballführenden. Körperkontakt ist – im Gegensatz zum Damenlacrosse – bei den Herren gestattet, Angriffe von hinten, unterhalb der Hüfte oder oberhalb der Schultern verstoßen klar gegen die Regeln.

Im Körper und im Kopf

Für Lacrosse braucht’s vor allem eins: Schnelligkeit und präzise Koordination. Im Körper, in den Beinen und im Kopf.

„Go left! Go right! On top!“ schallt es über den Kunstrasenplatz – derKeeper ordnet seine Hintermannschaft. „Ein gutes Zusammenspiel und Kommunikation, vor allem zwischen Verteidigern und Torhüter, sind enorm wichtig“, sagt Defense-Spieler Simon Raffeck. Nur wenn das sicher klappt, landet der Ball nicht im eigenen Netz.

Die Verteidiger haben meist sogenannte „Longsticks“, die um einige Zentimeter länger sind als die der anderen Spieler. Dadurch können sie nach vorn längere Bälle spielen und hinten den Raum effektiver zustellen.

Neben dem Torwart und den drei Defense-Spielern besteht ein Team aus drei Mittelfeldspielern und drei Angreifern. Im „Fußballersprech“ wird im Lacrosse also mit einer 3-3-3-Aufstellung gespielt. Den Mittelfeldspielern kommt dabei die Rolle der „Springer“ zu: Sie bringen sich sowohl im Angriffsspiel, als auch in der Verteidigung ein, so dass es normalerweise zu einem Sechs-gegen-sechs kommt. „Die Bälle müssen so schnell laufen, dass die gegnerische Defense aus dem Konzept gerät und eine Überzahlsituation der Angreifer entsteht“, beschreibt Coach Matthias Stolte das taktische Vorgehen in der Offensive.

Ein bisschen erinnert das Spielen um den Strafraum herum, der nicht betreten werden darf, an das Kreisspiel beim Handball. Mit blitzschnellen Ballwechseln versuchen die Spieler, Lücken in die gegnerische Defensive zu reißen. Ergibt sich eine Gelegenheit, versucht der Angreifer „durchzubrechen“ und abzuschließen. Bis zu 150 Stundenkilometer schelles Gummi rast dann auf die Torhüter zu. „Es gehört schon eine gewisse Verrücktheit dazu, sich bei dieser Sportart ins Tor zu stellen, auch weil es so richtig weh tun kann“, weiß Max Blücher, einer der Keeper, aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Der Teamgeist macht für viele den Reiz am Lacrosse aus. „Wir sind wie eine große Familie“, betont Headcoach Matthias Stolte, denn: Nur wer sich wortlos versteht, den anderen einschätzen und seine Körpersprache lesen kann, bei dem „flutscht’s“ auch im Zusammenspiel auf dem Spielfeld.

