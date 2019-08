Der Traum vom Heim-„Junior Bowl“ ist geplatzt

U19 Schwäbisch Hall Unicorns – U19 Cologne Crocodiles 36:51

(7:9, 14:14, 7:14, 8:14)

Die Punkte für Schwäbisch Hall erzielten: Christian Honig (8), Levin Liebenow (6), Alexander Honig (6), Sascha Getmann (6), Niklas Sockoll (6) und Pius Prosinecki (4).

Drei Viertel lang lieferte die U19 der Schwäbisch Hall Unicorns im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft auf dem Nebenplatz des Haller Hagenbachstadions den Gästen aus Köln eine Partie auf Augenhöhe. Doch im letzten Spielabschnitt vergab man die Chance auf ein Heimspiel im Junior Bowl und unterlag schließlich den Crocodiles mit 36:51.

Die Erwartung, dass das Halbfinale zwischen den Unicorns und den Cologne Crocodiles ein Highlight des deutschen Jugendfootballs werden würde, konnten die beiden Teams voll erfüllen – aus Haller Sicht zumindest über drei Viertel der Partie. Nach einer intensiven Vorbereitung ging man mit einem guten Gefühl in das Spiel und zeigte, dass man mit den favorisierten Kölnern auf Augenhöhe ist. Am Ende hatte man den Gästen immerhin 14 Punkte mehr eingebrockt, als diese über die gesamte Vorrunde hinweg in acht Spielen zugelassen hatten (22).

Zur Pause hatten die Crocodiles die Nase nur knapp mit 23:21 vorne. Danach ging Schwäbisch Hall sogar mit 28:23 in Führung und hatte wenig später sogar die Chance, noch weiter davon zu ziehen. Doch nun ließ man sich insgesamt vier Mal den Ball ohne eigenen Punkterfolg abnehmen und Köln zog auf 44:28 davon. Nach dem 36:44 durch Christian Honig keimte nochmals kurz Hoffnung auf. Man war allerdings durch die knappe Spielzeit zu einem Onside-Kick gezwungen, den die Kölner sicherten. Sie nutzten die kurze Distanz zur Haller Endzone und stellten den 36:51-Endstand her.

Die Unicorns vergaben mit dieser Niederlage die Chance auf ein Heimspiel im Junior Bowl, der am 24. August im Optima-Sportpark ausgetragen wird. Dann dürfen die Cologne Crocodiles erneut nach Schwäbisch Hall reisen um gegen die Wiesbaden Phantoms um die Deutsche Jugendmeisterschaft 2019 zu spielen. Die Phantoms haben ihr Halbfinale am bei den Berlin Adlern knapp mit 37:35 gewonnen. axst

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019