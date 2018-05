Der ultimative Neuer-Test

Anzeige

Eppan.Gegen Österreich gilts für Manuel Neuer. Der Kapitän der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird am Samstag (18 Uhr/ZDF) im Tor stehen. Sein 75. Länderspiel wird zum ultimativen Nummer-1-Test für die Weltmeisterschaft in Russland.

Am Tag nach dem ersten kleinen Praxistest in einem Übungsspiel stand Manuel Neuer in Südtirol schon wieder als Erster auf dem Trainingsplatz. Und das blaue WM-Trikot mit der Nummer 1, das der Weltmeister-Torwart am Vorabend beim 30-Minuten-Einsatz gegen die U20-Auswahl getragen hatte, wird er auch am Samstag erstmals nach anderthalb Jahren Pause wieder in einem Länderspiel überstreifen. „Stand jetzt wird Manuel gegen Österreich spielen“, verkündete Bundestorwarttrainer Andreas Köpke gestern.

Neuers persönlicher WM-Countdown läuft. Sein 75. Länderspiel im Wörthersee-Stadion von Klagenfurt muss darüber entscheiden, ob der 32 Jahre alte Bayern-Schlussmann Titelverteidiger Deutschland auch bei der WM in Russland als Kapitän und Nummer 1 anführen wird. „Das ist ein richtiger Test“, erklärte Köpke und sagte weiter: „Das sind Spiele, die er jetzt braucht.“