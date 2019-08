Der WM-Test war erfolgreich

Beim 4. European Sumo Championship Cup, den offenen polnischen Meisterschaften in Krotoszyn, holte sich Johanna Schumann von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim abermals die Bronzemedaille und damit wichtige Ranglistenpunkte zur Qualifikation für die World Games 2021 sowie für die anstehende Weltmeisterschaft in Osaka/Japan. Nach Ungarn, Estland und Lettland hat das TSV-Multitalent schon zum vierten Mal in Folge auf europäischer Ebene einen Podestplatz erreicht und unterstreicht damit ihre Topform in der Kampfsportart Sumo. Bei dieser offenen polnischen Meisterschaft kam Europameisterschaftsfeeling auf, denn es war abermals die gesamte Elite angetreten, um sich im letzten Test vor den Weltmeisterschaften nochmals zu empfehlen. Vor vier Wochen bei den Europameisterschaften in Estland nur den siebten Rang erreicht, zeigte sie diesmal wieder auf, dass dies nur ein Ausrutscher war.

Für die TSV-Athletin lief es bis zum Halbfinale in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm ganz nach Plan. Dann allerdings steckte sie die erste Niederlage ein gegen die spätere Turniersiegerin Svitlana Kolesnik aus der Ukraine. Im darauffolgenden Kampf um die Bronzemedaille ging Johanna Schumann gegen Kinga Stroczau aus Polen wieder als Siegerin aus dem Dohyo (Wettkampffläche). Die zweite Bronzemedaille in dieser Gewichtsklasse holte sich Kerstin Schmidtsdorf aus Brandenburg. Und einen siebten Rang erkämpfte sie sich noch bei den Open. Ebenfalls eine gute Platzierung für die TSVlerin, musste sie als „Leichtgewicht“ gegen wesentlich schwerere Gegnerinnen antreten.

Für den Deutschen Sumo-Bund gab es einmal Silber, dreimal Bronze und vier fünfte sowie drei siebte Plätze. Dies ist eine ausgeglichene Bilanz, die hoffen lässt auf die kommende Weltmeisterschaft in Osaka/Japan im Oktober. jotef

