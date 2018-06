Desaster für Golfstars Kaymer, Woods und Co. bei US Open

Anzeige

Southampton (dpa) - Den Start in die 118. US Open hatten sich Martin Kaymer, Tiger Woods und Co. ganz anders vorgestellt. Mit über 40 Stundenkilometern pfiff der Wind über den schweren Par-70-Kurs des Shinnecock Hills Golf Clubs hinweg und verwandelte die Auftaktrunde vieler Stars in ein Desaster.

Deutschlands bester Golfer spielte bei enorm widrigen äußeren Bedingungen nur eine 83er-Runde - 13 Schläge über dem Platzstandard. Am Ende des Tages lag der 33 Jahre alte US-Open-Sieger von 2014 auf dem geteilten 148. Platz. US-Superstar und Publikumsliebling Woods erging es mit 78 Schlägen und Rang 101 kaum besser. Beiden Profis drohte das vorzeitige Aus.

«Heute war der härteste Tag, den wir die ganze Woche haben werden», sagte Woods und versuchte dem verpatzten Start noch etwas Positives abzugewinnen. «Wenn ich morgen etwas in den 60ern spiele, dann wird alles gut.» Nordirlands Golfstar Rory McIlroy haderte nach seiner schwachen 80er-Runde mit den schweren Fahnenpositionen auf den pfeilschnellen Grüns, die die Turnierverantwortlichen der USGA präpariert hatten. «Es gab sicherlich einige heikle Fahnenpositionen», sagte der viermalige Major-Sieger. «Aber zur gleichen Zeit gab es Jungs, die unter Par gespielt haben. Also hätte ich besser spielen können.»