Desaströse Lilien gehen 2:6 unter

Paderborn.Der Abwärtstrend des SV Darmstadt nimmt mehr und mehr bedenkliche Züge an. Beim 2:6 (1:1) gegen den SC Paderborn bot das Team von Trainer Dirk Schuster am Ende eine desaströse Vorstellung und blieb zum sechsten Mal in Serie ohne Sieg. „Nachdem wir uns zweimal zurückgekämpft haben, haben wir dann bei allen Toren fleißig mitgeholfen. So ist es natürlich ein ernüchterndes Ergebnis und das Spiel hat gezeigt, wo der Schuh drückt“, monierte Schuster nach der vorweihnachtlichen Klatsche.

Damit müssen sich die Gäste trotz der zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer durch Marvin Mehlem (32.) und Joevin Jones (65.) weiter nach unten orientieren. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018