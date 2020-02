Deutlich besserer Saisonstart als vor Jahrfrist

Belegte einen Platz unter den besten Acht: Carlotta Peppel. © Nowack

Mit guten Leistungen in der vergangenen Saison hatte sich Carlotta Peppel von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim für die Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften der Klasse U18 qualifiziert. Ihre Vereinskollegin Sophia Quenzer hatte ebenfalls die auch „Quali“ in der Taschem, musste aber krankheitsbedingt auf den Start in Sindelfingen verzichten.

Carlotta Peppel hatte die Norm für die 60 Meter Hürden und im Hochsprung erfüllt. Dieses Jahr gehört sie (Jahrgang 2004) der Klasse U18 an und startet mit dem Jahrgang 2003 in einer gemeinsamen Wertung.

Dieter Locher als Organisator der Veranstaltungen im Sindelfinger Glaspalast hatte wieder einmal die Mammutaufgabe, den Zeitplan so anzupassen, dass die rund 500 Athleten ihre Wettkämpfe durchführen konnten.

Über die 60 Meter Hürden verbesserte sich Peppel gegenüber dem letzten Wettkampf auf 9,85 Sekunden und blieb damit nur um neun Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung. Mit dem siebten Platz in ihrem Vorlauf landete sie unter den rund 50 Läuferinnen allerdings lediglich im hinteren Mittelfeld.

Mit großer Motivation ging es dann zum Hochsprung. Im Teilnehmerfeld waren Athletinnen des Landeskaders. Deshalb war klar, dass Carlotta Peppel nicht um den Sieg mitspringen kann. Aber mit einem Platz auf dem Siegerpodest liebäugelte sie schon. Das Einspringen verlief gut und auch die erste Höhe von 1,50 Meter wurde souverän überquert. Auch über 1,55 Meter war es ein guter Versuch mit viel Platz zwischen ihr und der Latte beim Sprung, so dass sie selbst und ihre Trainerin Ruth Nowack auf mehr hofften. Das Ausscheiden bei einer Höhe von 1,60 Meter kam daher absolut unerwartet.

Mit den überquerten 1,55 Meter reiche es aber doch noch zum achten Platz und somit zur Teilnahme an der großen Siegerehrung, bei der sie eine Urkunde erhielt.

Die drei Springerinnen auf dem Siegertreppchen gehörten alle dem Jahrgang 2003 und dem Landeskader an. Es siegte Marie Jung (SSV Ulm) mit 1,73 Meter.

Für Carlotta Peppel war es ein guter Einstieg in die Saison, der auf weitere Höhen bei den kommenden Süddeutschen Meisterschaften an gleicher Stelle hoffen lässt. l rw/h

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.02.2020