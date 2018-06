Deutsche Fechter machen kleine Schritte nach vorn

Anzeige

Novi Sad (dpa) - Es sind vorerst kleine Schritte, mit denen der Deutsche Fechter-Bund irgendwann auch im großen Stil zurück in die Weltklasse will.

Noch wirft die einstige Medaillen-Bank des unvergessenen Cheftrainers Emil Beck keine hohen Zinsen ab. So zog Sportdirektor Sven Ressel nach der EM in Novi Sad mit einmal Gold und zweimal Bronze eine Bilanz, die nicht restlos glücklich macht: «Die Ergebnisse sind noch sehr durchwachsen.»

Aber, so Ressel weiter: «Die EM war ja zunächst nur eine Standortbestimmung.» Viel wichtiger werden die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. Juli in China. In Wuxi ruhen die Hoffnungen vor allem auf den Etablierten wie Säbel-Europameister Max Hartung und dem WM- und EM-Dritten Richard Schmidt. Hartung will mit seinem Team schon bei der WM «zeigen, dass wir zu den Besten der Welt gehören».