Deutsche Frauenstaffel im Finale - Männer nach Sturz raus

Zuvor war das DLV-Frauen-Quarttet ohne Probleme ins Finale eingezogen. Lisa-Marie Kwayie (Berlin), Gina Lückenkemper (Leverkusen), Tatjana Pinto (Paderborn) und Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge) rannten mit 42,34 Sekunden die zweitbeste Zeit. Das britische Quartett (42,19 Sekunden) war am schnellsten und geht als Favorit in den Endlauf um 21.20 Uhr (ARD). Vor zwei Jahren hatte die Frauenstaffel in Amsterdam die Bronzemedaille gewonnen.